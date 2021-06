Telefônica vai distribuir R$ 535,5 milhões em juros sobre capital

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Valor se refere ao balanço patrimonial do primeiro trimestre deste ano

A Telefônica Brasil informou hoje, 17, que vai distribuir o montante líquido de R$ 535,5 milhões em juros sobre capital. O valor foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião nesta quinta-feira e tem como base o balanço patrimonial de 31 de maio de 2021.

A empresa vai pagar R$ 0,31781521257 por ação. Será considerada data ex-juros o dia 30 de junho. O pagamento, no entanto, ainda não tem data marcada. Esta será definida futuramente pela diretoria. Mas terá de acontecer até 31 de julho de 2022.

O montante será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021, a ser referendado pelos acionistas na assembleia geral que será realizada em 2022.

Os acionistas imunes ou isentos do imposto de renda, de acordo com a legislação vigente, deverão fazer prova de tal condição, até o dia 05 de julho de 2021, junto ao Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco, informa a companhia.