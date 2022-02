Telefónica tem lucro cinco vezes maior, em 2021

Companhia espanhola terminou o ano passado com um lucro líquido de 8.137 milhões de euros, cinco vezes mais do que o obtido em 2020. Resultado foi anunciado nesta quinta, 24

A Telefónica, dona da Vivo, terminou 2021 com um lucro líquido de 8,13 bilhões de euros, cinco vezes mais do que o obtido no ano anterior.

Com esse resultado, anunciado nesta quinta, 24, a operadora espanhola cumpre as metas estabelecidas para 2021 ao registrar um aumento orgânico de receitas e OIBDA de 2% e 1,4%, respectivamente; além de obter uma relação investimento/vendas de 14,2%.

Na verdade, a operadora encerrou o ano com um balanço marcado não só pelo cumprimento dos objetivos financeiros. Conseguiu também resultados positivos decorrentes da execução das principais linhas estratégicas, com uma posição mais forte nos principais mercados e uma redução da exposição na América Latina.

Além disso, a Telefónica Tech se consolidou como um elemento chave de crescimento, aumentando suas receitas em mais de 30% no ano. Ao mesmo tempo, avalia a empresa, a Telefónica Infra avançou na criação de oportunidades de crescimento e cristalização do valor de seus ativos de infraestruturas.

A empresa anuncia um dividendo de 0,30 euros para 2022, dividido em parcelas a serem pagas em dezembro de 2022 e junho de 2023; e vai propor aos acionistas a amortização de 2,41% do capital.

Plano estratégico

Segundo a Telefónica, a execução do plano estratégico anunciado em 2019 permite que a empresa “avance em sua transformação, cresça de forma sustentável, fortaleça sua posição financeira, melhore a alocação eficiente de capital e desenvolva seus serviços tecnológicos em um ano em que seus lucros quintuplicaram em relação ao ano anterior (2020), e em que continuou a reforçar as suas redes”.

Em 2021, a fusão da O2 e da Virgin Media para criar uma operadora líder no Reino Unido e a venda das torres Telxius foram concluídas com sucesso. Mais recentemente, a Telefónica obteve autorização para comprar os ativos móveis da Oi em conjunto com a TIM e a Claro.

Digitalização

Além do lucro, no ano de 2021 a Telefónica obteve avanços em relação à digitalização do modelo operacional do negócio, com mais de 80% dos processos já digitalizados.

Até 2022, a companhia tem como meta alcançar um crescimento orgânico de vendas e OIBDA, bem como uma relação investimento/vendas de até 15%.

“A Telefónica cumpriu mais uma vez, em 2021, todos os seus objetivos. A solidez de nossos resultados demonstra o acerto de nossas prioridades estratégicas e o cumprimento de nossos objetivos aprimorados para todo o ano”, comentou o presidente da empresa, José María Álvarez-Pallete.

