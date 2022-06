Telefónica Tech faz parceria com Netskope para vender produtos da empresa

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Telefónica Tech vai incluir produtos e serviços da Netskope em sua cartela de ofertas para o mercado. O acordo permite à primeira realizar operações de venda de soluções da parceira na União Europeia, Reino Unido, América Latina e Estados Unidos.

A aliança entre Telefónica Tech e Netskope pretende levar à implementação de planos de negócios direcionados a organizações imersas em um processo de transformação digital, sejam empresas do setor público ou corporações privadas de grande e médio porte.

PUBLICIDADE

Pelo acordo, a Telefónica Tech integrará as soluções Netskope e seus recursos Security at the Edge (SSE) em seu serviço Security Edge. Este oferece, a partir da rede global de centros de operações (SOC) da Telefónica Tech, gerenciamento de segurança por especialistas que possuem certificações em tecnologias da Netskope.

Certificação

As duas empresas ganharam, recentemente, certificações sobre seus serviços. A IDC MarketScape reconheceu a Telefónica Tech como “líder” em serviços de segurança gerenciados na Europa. A Gartner reconheceu a Netskope como principal empresa do Quadrante Mágico de 2022 para Security Service Edge (SSE).

Compras

A negociação dá sequência a ações de expansão dos negócios da Telefónica Tech, que incluem não só parcerias, mas também aquisições. Há pouco mais dois meses, a empresa comprou a Incremental, parceira da Microsoft.

Há cerca de um ano, a Telefónica Tech havia adquirido a Cancom UK&I com o intuito de fortalecer sua divisão de nuvem e cibersegurança no Reino Unido e na Irlanda.

Como parceira, juntou-se à Oracle, no início de 2022, para oferecer serviço de nuvem.

PUBLICIDADE