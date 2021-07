Telefónica Tech compra empresa de nuvem na Europa

A Telefónica Tech acertou com o Grupo Cancom a aquisição da Cancom UK&I por 398 milhões de euros. A transação, cujo preço de venda equivale a 13,5 vezes o lucro antes de impostos da empresa, tem o intuito de fortalecer a divisão de nuvem e cibersegurança da Telefónica Tech no Reino Unido e na Irlanda.

Com o acordo, a Cancom UK&I, que tem 600 profissionais, junta-se à equipe da Telefónica Tech com amplo e forte portfólio de serviços digitais, que inclui serviços profissionais e gerenciados em TI avançada, segurança cibernética e soluções multi-nuvem.

A Cancom UK&I atingiu receitas de 155 milhões de euros em 2020, dos quais estes serviços representam mais de 50%, e estão em crescimento. A previsão é que a empresa atinja 190 milhões de euros de receitas em 2021.

Crescimento

A transação deve reforçar o histórico de crescimento da Telefónica Tech, cuja receita subiu mais de 25% no primeiro semestre de 2021, marca acima da média do setor. Também deve posicioná-la com força no Reino Unido, um dos quatro principais mercados da Telefónica. Os outros três são Espanha, Alemanha e Brasil.