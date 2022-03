Telefónica Tech compra a Incremental, parceira da Microsoft

Valor da aquisição gira em torno de 175 milhões de libras. Com isso, a Telefónica Tech fortalece sua presença no Reino Unido e na Irlanda, onde opera sob a marca Telefónica Tech UK&I

A Telefónica Tech concluiu a aquisição da Incremental, um dos parceiros da Microsoft que mais cresce no Reino Unido, por até 175 milhões de libras (cerca de 209 milhões de euros). O valor inclui potenciais pagamentos contingentes vinculados a seu desempenho futuro.

Segundo a compradora, o valor da operação implica em avaliar a empresa em 13,7 vezes seu lucro operacional bruto (EV/OIBDA) e 14,2 vezes seu fluxo de caixa operacional (EV/OpCF), considerando seus resultados esperados para o próximo exercício e excluindo potenciais sinergias.

Com a aquisição, a Telefónica Tech fortalece sua presença no Reino Unido e na Irlanda, onde opera sob a marca Telefónica Tech UK&I. Aumenta também sua oferta de tecnologias Microsoft, incluindo 16 Competências Gold e 5 Especializações Avançadas.

A adição dos aplicativos de negócios, aplicativos de energia, análise de dados e recursos de gerenciamento da Incremental ao portfólio de serviços em nuvem da Telefónica Tech UK&I permitirá aprimorar a oferta de nuvem de ponta a ponta para clientes de médio porte, grandes empresas e governos, segundo a compradora.

Outro fator de crescimento é que, com os funcionários da Incremental (cerca de 350), a Telefónica Tech UK&I continua expandindo seu capital humano para cerca de 1.000 profissionais altamente qualificados. Como resultado, a subsidiária do Reino Unido contribui com quase 25% da força de trabalho total da Telefónica Tech.

Há seis anos

Fundado em 2016, o Grupo Incremental é um dos principais parceiros do Microsoft Dynamics no Reino Unido e também um importante player no mercado de dados e análises. Integrou o Microsoft Business Applications Inner Circle nos últimos três anos e é um dos dois únicos parceiros na EMEA no Conselho Consultivo Global da Microsoft para análise de dados.

Com sede em Glasgow, vários escritórios no Reino Unido, e atuações na Bulgária e na Índia, o Grupo Incremental experimentou um crescimento orgânico e inorgânico significativo nos últimos anos. No início de 2021, a Incremental adquiriu a Redspire para expandir suas capacidades no mercado de serviços financeiros e se tornar um dos maiores parceiros do Microsoft Dynamics no Reino Unido. Em outubro do mesmo ano, adquiriu a empresa de análise de dados Adatis, o que permitiu que o grupo entregasse transformação digital de ponta a ponta aos clientes.

Sequência de aquisições

Já para a Telefónica Tech essa nova aquisição soma-se às operações realizadas no ano passado: a integração da Acens, a compra da Altostratus, a aquisição da Cancom UK&I, agora Telefónica Tech UK&I; e a incorporação da Geprom.

Além disso, no mês passado a Telefónica Tech se juntou à Oracle para oferecer serviço de nuvem.

Segundo divulgado pela Telefónica em seu relatório anual, a Telefónica Tech encerrou 2021 com um aumento de receitas de 33,6%, aproximando-se de 1 milhão de euros. Por conta disso, “a unidade consolidou-se como um motor chave de crescimento para a Telefónica e continuou avançando como um dos pilares fundamentais do plano estratégico que a empresa apresentou no final de 2019”.

