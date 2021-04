Telefónica muda de identidade visual após vinte anos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Segundo empresa, esferas representam os pilares da empresas e os eixos de ação do plano estratégico anunciado em 2019

O grupo espanhol Telefónica apresentou hoje, 23, a nova identidade visual da empresa após mais de 20 anos com a mesma logomarca. Em nota, a operadora afirmou que a nova imagem representa mais um passo em direção ao processo de transformação para “modernizar, flexibilizar e digitalizar” a Telefónica.

A nova identidade vai vigorar em todos os países de operação do grupo. A subsidiária brasileira diz que ainda não tem data para adotar o visual, no entanto. O design será estendido para outros segmentos que empregam a marca da empresa, como Telefónica Tech, Telefónica Empresas e Fundación Telefónica.

Presente desde 1998, a logo antiga não corresponderia mais às mudanças almejadas no plano estratégico de novembro de 2019, que inclui o desenvolvimento de áreas como fibra óptica e 5G, explica a empresa.

Apesar de mais moderna e simples, a nova identidade também guarda semelhanças com a antiga, a fim de permanecer reconhecível. As cinco esferas que formam o T da identidade visual representam os cinco Ts que são pilares da empresa: “telecomunicações, transformação, tecnologia, talento e transcendência”. Cada círculo representa um eixo do plano estratégico da Telefónica e ao fato de que este é quinta mudança de marca.

O time de Marcas da Telefónica desenvolveu a logo em conjunto com a Lambie Nairn, divisão exclusiva da Telefónica para gestão de contas da consultoria de marcas, Superunion. (Com assessoria de imprensa)