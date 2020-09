A Telefónica, controladora da Vivo, anunciou hoje,1, que levará a 5G para a maioria das cidades da Espanha, o que permitirá que 75% da população espanhola tenha acesso a esta nova tecnologia até o final do ano. O anúncio foi feito pelo CEO da Telefónica, José María Álvarez Pallete, destacando que “o lançamento da rede 5G é um salto para a hiperconectividade que mudará o futuro da Espanha ”.

A Telefónica lançará uma oferta tanto para consumidores finais como para empresas, apostando na multiplicidade de benefícios transversais, diretos e indiretos, que o 5G traz para setores-chave, como transporte, turismo, energia, automotivo ou saúde. “O 5G não é apenas uma nova geração de telefonia móvel, é uma revolução por suas aplicações práticas para todos os setores e porque permite estender a cobertura de ultrabanda larga em áreas rurais ”, destacou o executivo.

A Telefónica trabalha com rádios que permitem dupla utilização 4G e 5G com o objetivo de levar 5G imediatamente. Nesta primeira fase, a rede 5G é lançada graças a uma tecnologia que combina 5G NSA (Non Stand Alone) e DSS (Dynamic Spectrum Sharing). Essa implantação inicial faz uso de sites e infraestruturas atuais e, médio e longo prazo, será complementa com novas estações base e small cells, de acordo com a capacidade ou cobertura necessária.

Para isso, estão sendo utilizadas as bandas de 3,5 Ghz, única banda 5G já licenciada para a operadoras e as bandas intermediárias (1800 – 2100 MHz), onde 4G está atualmente aproveitando a possibilidade de utilização de equipamentos NR (New Radio) que possam funcionar nas duas tecnologias, 4G e 5G no tempo. (com assessoria de imprensa).