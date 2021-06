Telefónica lança streaming de música na Espanha

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O serviço custará até € 10 por mês e inclui 50 milhões de canções e 30 canais de músicas. A partir do pacote Premium, o usuário pode criar suas próprias playlists

A Telefónica lançou o aplicativo Movistar Música na Espanha para competir com Spotify, Tidal, Apple Music e Amazon Music. O serviço conta com com parceria da Kuack Media e foi testado na América Latina, onde obteve bons resultados, segundo Francisco Borja de Nicolás, diretor de Proposta de Valor Não Convergente da Movistar.

O serviço está disponível em dois planos. O mais básico, chamado de Lite, custa € 4,99 mensais e inclui mais de 5 mil playlists selecionadas por musicólogos. Também há seleções semanais divididos por emoções, estilos, ocasiões ou dias da semana. O usuário pode baixar o Top 40 e até 5 playlists toda semana sem publicidade e com pulos ilimitados.

Pelo valor de € 9,99 por mês ou € 3,34 por semana, o usuário pode criar suas próprias playlists com o pacote Premium. O plano também traz um catálogo de 50 milhões de canções.

O aplicativo já está disponível para dispositivos Movistar Home, dispositivo doméstico inteligente, com 30 canais de música atualizados todos os dias. Divididos por gênero e temática, os canais não terão publicidade nem narrador. (Com assessoria de imprensa)