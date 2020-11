Telefónica lança a Wayra X, hub global online para investimentos em startups

O novo hub investirá em startups 100% digitais voltadas para o mercado de massa e com foco em 5G, saúde, educação, casa conectada, entretenimento, mobilidade, futuro do trabalho

A Telefónica anunciou hoje, 23, duas iniciativas que complementam a estratégia de inovação da companhia com foco em empreendedorismo. Uma é a Wayra X, primeiro “hub” 100% digital da Wayra projetado para investir em startups digitais, de qualquer parte do mundo. As startups devem ter foco de trabalho remoto e desenvolvimento de um produto digital de consumo massivo que pode atingir milhões de usuários, independentemente da área geográfica.

A outra iniciativa é a Wayra Builder, cujo objetivo é capitalizar o talento e a tecnologia internos da Telefónica para criar startups inovadoras em parceria com investidores externos. “Queremos que este ecossistema colaborativo continue crescendo, razão pela qual lançamos estas duas iniciativas de grande valor estratégico para a Telefónica e seus clientes”, explica Irene Gómez, diretora da área Connected Open Innovation da Telefónica.

A Wayra X vai apostar em projetos voltados para o mercado de massa e relacionados as áreas 5G, saúde, educação, casa conectada, entretenimento, mobilidade e futuro do trabalho, entre outras. Já surge com duas startups no portfólio e o plano é investir em outras 10 até o final de 2021.

As primeiras investidas são:

BlaBla (Xangai) é uma plataforma de educação online que usa Inteligência Artificial e Machine Learning por meio de vídeos curtos para ajudar estudantes de inglês a se conectarem com conteúdos produzidos por falantes nativos.

Peoople (Madrid) é um aplicativo para descobrir recomendações de amigos e influenciadores populares sobre diferentes temas, incluindo livros, restaurantes, música e todos os tipos de experiências.

Já a Wayra Builder fará parceria com investidores externos e se concentrará na criação de startups que capitalizem tecnologia de alto potencial desenvolvida internamente na Telefónica. A primeira startup criada pela Wayra Builder é a Deeder, especializada em segurança cibernética e tecnologia legal. Esta é uma spin-off de um projeto de inovação realizado pela ElevenPaths, empresa de cibersegurança da Telefónica Tech. A solução permite que os contratos sejam assinados por meio de aplicativos de mensagens.

Desde a sua criação, a Wayra já investiu 49 milhões de euros em startups. A área Connected Open Inovation da Telefónica, da qual Wayra faz parte, tem um portfólio de mais de 500 startups, sendo que mais de 140 já fazem negócios com a Telefónica e sua rede global com mais de 340 milhões de clientes. (Com assessoria de imprensa)