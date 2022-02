Telefónica já aposta na transição do 5G para o metaverso

Durante a MWC22, a Telefónica Espanha terá um estande no metaverso, no qual vai ressaltar as expectativas de novos negócios além da conectividade.

O grupo espanhol Telefónica assumiu um grande compromisso com o metaverso ao revelar que vai usá-lo no Mobile World Congress 2022 (MWC22) para mostrar a transformação digital em um ambiente virtual inovador. A ideia da operadora é destacar a transição do 5G para o metaverso. A demonstração será uma combinação em tempo real e online e será feita ao representar seu estande físico no metaverso (mundo virtual).

PUBLICIDADE

O metaverso, além das redes privadas e sustentabilidade, será um dos pontos altos dos debates do MWC 22, segundo os especialistas do setor. Nesta edição, temas como nuvem, internet das coisas (IoT), Internet of Everything (IoE), 5G, computação de ponta, segurança e outras tecnologias também serão discutidos.

Estande metaverso

Ao acessar o espaço, o público poderá entrar em um ambiente futurista. A Telefónica explicou que seu “estande no metaverso” mostraria todas as suas demonstrações presenciais, permitindo que os participantes da conferência visitassem virtualmente as quatro áreas físicas nos andares da exposição. Na ocasião, o metaverso permitirá também o acesso a duas demos adicionais. A primeira sobre o uso de drones, 5G e inteligência artificial para permitir novos usos de negócios por meio da coleta de dados, o segundo sobre os esforços de segurança cibernética em cidades inteligentes.

Esse mundo virtual apresentado pela operadora terá um total de 952 m2 e vai abrigar quatro áreas de demonstração da indústria inteligente, telepresença holográfica 5G, robótica industrial e proteção de drones.

A operadora espanhola disse que sua presença no MWC22 se concentrará em como a empresa está ajudando a transformação digital por meio de produtos para tornar os negócios mais eficientes, sustentáveis e seguros. No MWC22, a Telefônica terá 26 atividades, incluindo 24 sessões e apresentação e 31 palestrantes.

PUBLICIDADE