Telefônica IoT Co aposta em cocriação com clientes e startups

Empresa criada no final de 2021 tem como principal objetivo atuar como ‘orquestradora de ecossistemas’. Principais projetos foram compartilhados durante congresso IoT e as Redes Privadas, realizado pelo Tele.Síntese.

Após nove meses desde seu lançamento, a Telefônica IoT Co atua em projetos com grandes empresas da indústria brasileira. O diretor de Operações da Telefónica Tech, Diego Aguiar, compartilhou as estratégias da holding durante o congresso IoT e as Redes Privativas, realizado pelo Tele.Síntese nesta sexta-feira, 26.

De acordo com Aguiar, o principal posicionamento da empresa é de atuar como “orquestradora de ecossistema”. Neste sentido, o trabalho é dividido em linhas que incluem a orientação tecnológica, cocriação com os clientes e a escolha de parcerias especializadas.

“[Fazemos] a seleção e implementação dos fornecedores. E aqui incluo também startups que não somente nós selecionamos mas que, dependendo da estratégia, a gente inclusive investe nelas”, disse o diretor.

Ainda de acordo com Aguiar, as parcerias da Telefônica IoT Co inclui diversos setores do mercado. “A gente pega a solução e entende como é que ela se enquadra em uma estratégia e aí desenvolve um modelo de negócio. Independente de onde esse ator trabalhe, se é com dispositivo, software, análise de dados, etc. A gente tenta encaixá-lo nesse segmento”, afirmou.

O portfólio da empresa inclui setores como mobilidade e indústria 4.0. “Nem todo cliente é igual e muitas vezes as dores são distintas mesmo em clientes de um mesmo segmento. É importante sempre a gente cocriar e entender as dores daquele cliente no momento em que ele está tentando sua jornada digital ou já começou [essa jornada] e quer endereçar uma solução”, explica Aguiar.

Rede privativas

Entre os cases destacados no âmbito da Telefónica Tech, o grupo cita que já desenvolveu projetos com a Vale. “Conectamos, através de redes privativas, minas da Vale para suportar a transformação digital”, afirmou.

Outro projeto ressaltado é com a Petrobras. “A gente tá executando uma operação onshore e offshore. Isso traz uma nova forma do nosso cliente trabalhar a operação no dia a dia”, disse.

Ainda de acordo com Aguiar, o principal objetivo nos projetos é gerar dados e proporcionar decisões a partir dos resultados e análises.

