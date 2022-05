Telefónica faz acordo para uso de satélites da OneWeb na América Latina e na Europa

O grupo Telefónica, através da subsidiária Telefónica Global Solutions(TGS), fechou um acordo para revender capacidade nos satélites de órbita baixa da OneWeb na América Latina e na Europa.

O serviço de satélite da OneWeb vai complementar a oferta atual da Telefónica no atacado, permitindo que a ativação de rede em regiões remotas, sem outro tipo de infraestrutura terrestre de telecomunicações.

Segundo as empresas, a TGS, braço de atacado da Telefónica, fará conectividade de backhaul satelital para redes móveis 4G e 5G baseados na constelação da OneWeb. Também vai comercializar links dedicados para backhaul móvel em eventos.

Os serviços revendidos vão atender empresas de todos os portes em busca de conectividade, governos, outras operadoras e provedores de internet nas zonas rurais e remotas da América Latina e da Europa.

“Nossa experiência será essencial para adaptar soluções de OneWeb para serviços de backhaul corporativos, B2B e celulares e ajudar a impulsionar a adoção de aplicativos empresariais críticos nas zonas que tem mais dificuldade de conexão”, diz Julio Beamonte, conselheiro delegado da Telefónica Global Solutions.

As empresas não deram detalhes financeiros nem prazos de validade do acordo.

A TGS tem acordos para revenda de serviços com outros operadores de satélites. Em 2021, assinou contrato com a Viasat para a oferta de banda larga fixa satelital clientes corporativos com necessidade de acesso em áreas remotas, em especial dos segmentos de agronegócio e energia. Neste caso, utiliza o SGDC-1, satélite geoestacionário brasileiro pertencente à Telebras, mas explorado pela Viasat, que provê conectividade em Banda Ka. Outro contrato semelhante da TGS é com a Hispasat, através do qual também revende banda larga faixa por satélite.

