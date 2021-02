Telefônica está em negociações avançadas para seu projeto de Infraco

Telefônica Brasil trata com um grande fundo internacional, que terá o controle da empresa de rede neutra, em sociedade com a Telefônica Infra, unidade de infraestrutura fixa do Grupo Telefónica

A Telefônica Brasil avisou em fato relevante divulgado nesta terça-feira, 23, que está em negociações avançadas com um grande investidor financeiro internacional para a construção e oferta de rede de fibra óptica “neutra e independente” para atacado – o projeto de Infraco da companhia.

A tele não revelou o nome desse grande investidor internacional. Anunciado em 2020, o projeto de Infraco da empresa prevê a venda da infraestrutura óptica da Telefônica no Brasil fora do estado de São Paulo. O comprador teria o controle do negócio, o compromisso de investir na expansão das redes em cidades médias. Será sócio da Telefónica Infra, a unidade de infraestrutura fixa do grupo espanhol.

“O projeto prevê atingir cerca de 5,5 milhões de lares e empresas em quatro anos. Somado à aceleração orgânica da companhia, a Vivo saltará para mais de 24 milhões de domicílios cobertos até o final de 2024”, diz a empresa.

A Telefônica Brasil será responsável pelo conhecimento técnico em FTTH e pela contribuição de aproximadamente 1,6 milhão de domicílios cobertos. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apontam a liderança da Vivo com 20% de participação de mercado – seis pontos percentuais acima do segundo colocado.