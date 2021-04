Telefónica escolhe Nokia para atualizar sua rede IP

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A operadora utilizará na Espanha os roteadores da Nokia 7250 IXR para acesso e agregação, com o objetivo de fornecer melhor conectividade em áreas rurais e remotas

A Telefónica da Espanha selecionou a Nokia para fazer a atualização de sua rede IP com foco no desenvolvimento da 5G e do FTTH. O acordo entre ambas empresas faz parte da peça final de um projeto de arquitetura de longo prazo da operadora.

Nesta última fase, a Telefónica irá utilizar os produtos 7250 IXR da Nokia. Isso inclui os roteadores de local de célula 7250 IXR-e para acesso e o 7250 IXR-R6 para agregação. Ambos foram projetados especificamente para suportar nuvens de borda.

Os roteadores da Nokia na rede de acesso e de agregação deverão permitir que a Telefónica ofereça conectividade de alta velocidade em áreas rurais e remotas. A parceria faz parte do projeto da Telefónica Fusão de Rede IP, para a qual a Nokia já fornecia soluções IP de backhaul móvel, edge e peering.

Os produtos 7250 IXR fornecem suporte de ponta a ponta para protocolos de roteamento IP avançados, como o roteamento de segmento, que estabelecerá a base para o network slicing. Eles também aumentam a confiabilidade do serviço de celular, com recursos de temporização, sincronização e qualidade de serviço.

“Com sua rede IP de ponta a ponta agora completa, a Telefónica pode trazer novos serviços para seus clientes com mais rapidez, fornecer melhor garantia de serviço e se preparar para o crescimento antecipado, com a evolução para 5G e computação de ponta”, disse Vach Kompella, chefe da divisão de Redes IP. (Com assessoria de imprensa)