A Telefónica e a Siminn, a maior operadora de telecomunicações da Islândia, realizaram com sucesso a primeira prova de conceito para roaming de sinal de TV, informou a multinacional espanhola, nesta terça-feira, 18.

Na prática, o teste consistiu em um usuário da Siminn acessar o seu serviço de TV na Espanha por meio da infraestrutura da gigante de telecomunicações. O processo foi feito pela rede de distribuição de conteúdo (CDN, na sigla em inglês) da Telefónica (TCDN).

Até o momento, os experimentos foram realizados em ambientes de laboratório, mas o objetivo é levar a mesma prova de conceito para produção nos próximos meses.

Segundo as empresas, o projeto se mostrou exitoso ao demonstrar a viabilidade de distribuir serviços de vídeo com entrega local quando o usuário está em uma rede visitada, interconectando as CDNs mediante o padrão Open Caching, uma arquitetura interoperável desenvolvida pela Streaming Video Technology Alliance (SVTA). O sistema, em resumo, fornece interfaces para que qualquer provedor de conteúdo possa melhorar a qualidade do serviço de vídeo ao disponibilizá-lo mais próximo ao usuário final, contando com CDNs das operadoras.

De acordo com a Telefónica, o caso de uso deve permitir que melhores serviços de TV sejam oferecidos aos consumidores quando eles acessarem de fora de suas redes. Além disso, o volume de tráfego de dados deve cair significativamente, aumentando a eficiência dos serviços para ambas as operadoras envolvidas no processo.

Rubén Mellado, diretor de serviços de casa digital da Telefónica, disse que a empresa espera pôr o projeto em produção o quanto antes. “Também estamos confiantes de que esta iniciativa de TV Roaming será de interesse de outras operadoras e poderemos rapidamente adicionar novos participantes”, afirmou, em nota.

A Telefónica e a Siminn colaboram em inovação desde 2017, quando a empresa islandesa passou a integrar o Programa de Parceiros da companhia espanhola.