Telefónica e Qualcomm unem-se por realidade estendida (XR)

A Telefónica e a Qualcomm Technologies anunciaram hoje, 26, um acordo para desenvolver soluções em XR ( realidade estendida) e em metaverso. Juntas, as duas empresas trabalharão para desenvolver e expandir o ecossistema XR, aproveitando a plataforma de desenvolvimento Snapdragon Space e a infraestrutura de rede móvel e fixa da Telefónica. O acordo também inclui a exploração de oportunidades comerciais conjuntas e o lançamento de produtos e serviços XR/metaverso.

A Telefónica vê muitas possibilidades na combinação de dispositivos imersivos com redes poderosas e tecnologias Web3 descentralizadas. “Este acordo abre a oportunidade de entregar novas experiências aos clientes mesclando os mundos digital e analógico, reimaginando o comércio, entretenimento e comunicação no Metaverso”, informa a operadora.

A Qualcomm Technologies lançou o Snapdragon Spaces, uma plataforma que capacita os desenvolvedores a liberar o potencial da RA vestível com um ecossistema XR aberto. Isso permite que os desenvolvedores sejam pioneiros em experiências inovadoras que liderarão a próxima geração de tecnologia imersiva, acredita a empresa norte-americana.

Para Dino Flore, vice-presidente de tecnologia da Qualcomm Europe, “o XR redefinirá como vivemos, trabalhamos e socializamos. Em um momento crucial no desenvolvimento e lançamento da tecnologia, estamos entusiasmados com a parceria com a Telefónica”.

Já Daniel Hernández, VP Devices & Consumer IoT da Telefónica, comentou: “O XR trará uma nova dimensão ao mundo digital e real, permitindo que as pessoas se comuniquem, façam negócios, socializem e se divirtam de novas maneiras. Estamos nos preparando para este futuro, construindo a infraestrutura, capacitando as equipes, evoluindo nossos serviços e estabelecendo as parcerias que nos permitirão levar novos dispositivos e serviços inovadores aos clientes. A Qualcomm Technologies desempenhou um papel crítico em cada estágio do desenvolvimento de nossa indústria e nossa colaboração com o Snapdragon Spaces ajudará a impulsionar o crescimento no emergente ecossistema XR e realizar a próxima evolução da Internet, o Metaverso”.

