Telefônica e Ânima Educação anunciam sociedade

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Empresas vão criar uma plataforma digital de educação e capacitação profissional. Cada uma deterá metade do capital da empresa nascente. Transação ainda precisa do aval do Cade.

A Telefônica Brasil avisa que fechou contrato para a criação de uma joint venture no segmento de Educação com a gigante do setor Ânima. A nova empresa vai desenvolver uma plataforma digital de cursos livres de capacitação.

Segundo a operadora, o foco da plataforma é “a educação continuada e empregabilidade em áreas como Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo”.

Pelo acordo, Telefônica deterá 50% das ações da nova empresa, e a Ânima, os demais 50%. A joint venture lançará seu produto comercia no início de 2022, e terá uma equipe de funcionários totalmente independente de ambas as sócias.

A conclusão do negócio ainda depende do aval do Comitê Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O negócio firmado faz parte da estratégia da Telefônica de atrelar mais serviços digitais a seus serviços de banda larga móvel ou fixa, ou servir como um “hub de serviços digitais”.

As empresas dão, por enquanto, poucos detalhes da parceria. O que se sabe é que a Ânima será responsável pelo conteúdo educativo, enquanto a Telefônica ficará encarregada de trazer clientes a partir de ativações em sua base de clientes.

Os cursos serão acessadas por aplicativo para celular e interface web. O serviço poderá ser contratado por qualquer pessoa, incluindo aquelas que não são clientes da Vivo.

O grupo Ânima é dono das instituições de ensino superior Anhembi Morumbi, São Judas, Unisul, entre outras. Também detém as marcas HSM, BSP, Le Cordon Bleu e Singularity no Brasil. Tem 320 estudantes matriculados em suas instituições de ensino.

A Telefônica, por sua vez, é a maior operadora de telecomunicações do país em número de clientes, com 97 milhões de assinantes de serviços de telefonia móvel, fixa, banda larga fixa e TV paga.