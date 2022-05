Telefónica desenvolve academia de Rafa Nadal no metaverso

A Telefónica anunciou nesta quinta, 19, o desenvolvimento do metaverso da Rafa Nadal Academy da Movistar. O espaço virtual 3D permite aos usuários conhecer um dos principais centros esportivos do mundo sem que precisem viajar para lá ou se deslocar até o lugar, que fica em Majorca.

O lugar tem uma sala colaborativa na qual está previsto que sejam realizadas reuniões ou encontros através dos avatares virtuais da academia. Em uma parte lúdica, os usuários podem completar missões que lhes sejam definidas e obter prêmios por meio de sorteios. Além disso, há vários jogos disponíveis ao longo da visita.

“Estou muito surpreso com o quão bem a Academia se saiu no mundo virtual. Acredito que alcançaremos um público jovem que se identifica com as novas tecnologias”, disse Rafael Nadal, sobre o projeto.

Coletiva

A Telefónica quis divulgar o metaverso da Rafa Nadal Academy by Movistar com uma coletiva de imprensa virtual em 3D. Os jornalistas presentes escolheram o seu próprio avatar 3D.

A sala colaborativa tinha jornalistas de várias partes do mundo. Foi possível acompanhar as intervenções e fazer perguntas como se estivessem fisicamente em Majorca, onde ocorreu a apresentação.

Projetos

O desenvolvimento do metaverso da Rafa Nadal Academy pela Movistar e a realização da conferência de imprensa se somam a outros projetos da Telefónica envolvendo novas tecnologias. Entre estes projetos estão o gêmeo digital do Mobile World Congress 2021 e o metaverso desenvolvido para o MWC 2022.

A empresa, que recentemente anunciou que Yaiza Rubio o setor da Telefónica voltado ao metaverso, faz atualmente uma busca global por startups que estão desenvolvendo casos de uso no metaverso. Também acertou colaboração com a Meta para explorar conjuntamente tecnologias de rede para o metaverso.

Ainda recentemente, a Telefónica esteve envolvida na criação de uma coleção de NFTs baseada em uma coleção de desenhos de Ferran Adrià, que incluiu um tour virtual em 3D pela exposição.

