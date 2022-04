Telefônica desembolsa R$ 5,8 bi por sua fatia na Oi Móvel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A transação que selou a venda da Oi Móvel às rivais TIM, Vivo e Claro hoje, 20, significou um desembolso de R$ 5,8 bilhões para a Telefônica Brasil.

A Vivo vai receber 12,5 milhões de clientes da Oi Móvel, 43 MHz de espectro e 2,7 mil sites de acesso móvel (entre antenas, rooftops, small cells etc.).

Para tanto, pagou nesta manhã R$ 4,88 bilhões, valor reajustado para cima, inclusive por que a empresa criada pela Oi para contemplar a fatia da Vivo, a Galiarva, tinha em caixa R$ 82,75 milhões.

Do valor pago, R$ 1,56 bilhão foi transferido diretamente pela Vivo ao BNDES para quitação da dívida da Oi com o banco de fomento. Isso já estava previsto no contrato de venda.

Outros R$ 488,45 milhões, ou 10% do pagamento feito hoje, permanecerá retido para “garantir eventuais compensações de valores decorrentes de ajuste de preço pós-fechamento e de indenização decorrente de atos remanescentes a serem praticados após o fechamento nos termos do Contrato e poderão ser pagos (no todo ou em parte) em até 120 dias contados da presente data”.

Além disso, a Companhia assumiu um compromisso de pagamento complementar no valor de até R$115 milhões, dos quais já desembolsou R$ 40 milhões hoje. O total será pago pela Telefônica se metas de migração de clientes da Oi Móvel para a Vivo forem atingidas.

A Vivo também pagou R$ 147,55 milhões pelos serviços de transição que a Oi fornecerá pelos próximos 12 meses. E outros R$ 179 milhões, que serão pagos em parcelas pelos próximos 10 anos, por serviços de transmissão de dados.

Em comunicado ao mercado, a Vivo diz que a aquisição vai melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. “Além disso, a transação tem o potencial de gerar sinergias para a Companhia, por meio da otimização de custos operacionais e alocação eficiente de investimentos em função da integração dos ativos incorporados”, informou o CFO David Melcon. A empresa dará mais detalhes no dia 28 de abril.

