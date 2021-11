Telefônica cria empresa dedicada a IoT empresarial

O contrato prevê que a Telefônica Vivo continue a ser o canal de vendas e atendimento dos clientes empresariais que contratarem os serviços de IoT da IoT Co Brasil. Não é preciso aval regulatório nem concorrencial para a criação da empresa, uma sociedade firmada com subsidiária do próprio grupo espanhol.

A Telefônica Brasil avisou o mercado nesta segunda-feira, 1º, que sua controladora, o grupo espanhol Telefónica, está criando uma empresa focada no segmento de internet das coisas para o mercado corporativo (B2B) no Brasil. Por enquanto chamada de IoT Co, a nova empresa é derivada de ativos da Telefônica Brasil no segmento.

O anúncio se deu de forma indireta, a partir da publicação de fato relevante a respeito de transação intracompany. Segundo informou à CVM, a Telefônica Brasil vendeu parte das ações que tinha na subsidiária Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil para a Telefónica IoT & Big Data Tech. Esta comprou quase 500 mil ações ordinárias IoT Co. por R$ 95 milhões.

Em decorrência da operação, 50,01% do capital social da IoTCo Brasil passou a ser detido pela Telefônica Brasil, e 49,99% pelo grupo Telefónica IoT & Big Data Tech.

Para criar a nova empresa focada em IoT, foram transferidos à IoTCo pela Telefônica Brasil e sua subsidiária indireta Telefônica Infraestrutura e Segurança “certos ativos, contratos e empregados”, todos ligados às atividades de IoT e Big Data.

O contrato prevê que a Telefônica Vivo continue a ser o canal de vendas e atendimento dos clientes empresariais que contratarem os serviços de IoT da IoT Co Brasil. Não é preciso aval regulatório nem concorrencial para a conclusão do negócio.