Telefónica contrata IBM e Juniper para fazer núcleo de rede 5G em nuvem

O grupo espanhol Telefónica contratou as empresa IBM, Red Hat e Juniper para a construção da Unica Next, seu núcleo nativo em nuvem da rede 5G. O contrato tem validade de “vários anos” segundo as empresas. A Big Blue ficará responsável por implantar o sistema de automação por software e serviços.

A meta do grupo Telefónica ao virtualizar seu núcleo de rede é levar para a borda serviços que antes eram centralizados. Para tanto, precisará de ferramentas de automação, segurança e inteligência artificial para garantir o funcionamento adequado.

O contrato foi firmado com a IBM Global Business Services, integradora da IBM, que reúne também produtos da Red Hat e da Juniper. O projeto a ser implantado prevê adoção de padrões abertos e distribuição do núcleo da rede em data centers centrais, regionais e distribuídos para oferta de serviços de baixa latência.

Para conseguir o feito, a Telefónica vai construir novos data centers a partir de outubro. A infraestrutura implementada será escalável e desenhada conforme padrões da indústria europeia (ETSI).

A nova rede será construída com base nos sistemas IBM Cloud Pak for Network Automation, Red Hat OpenShift, e Juniper Networks Apstra and QFX.