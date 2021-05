Telefónica compra espectro e a operação de banda larga da DirecTV na Colômbia

Conclusão do negócio está sujeito ao aval dos reguladores do país

O grupo Telefónica comprou a operação de banda larga e as licenças de uso de espectro da DirecTV Colômbia, que seguirá revendendo exclusivamente serviços de TV por assinatura e de conteúdo digital.

Com a transação, a Movistar, braço da Telefónica no país, tem 1,2 milhão de clientes de banda larga e receberá uma carteira de 200 mil clientes desse tipo de serviço da DirecTV. A conclusão depende, no entanto, do aval dos reguladores colombianos.

PUBLICIDADE

As empresas se comprometem a não alterar os planos de banda larga assinados pelos clientes da Directv. Com a obtenção de mais espectro, a Movistar esperar reforçar sua capacidade móvel para atender os próprios clientes e ampliar os negócios com operadoras móveis virtuais. A companhia tem quatro MVNOs atreladas à sua rede móvel.

A Movistar diz que em 2020 houve crescimento de 98% no consumo de sua rede fixa, e de 87% no consumo de dados móveis. As empresas não informaram os valores nem os termos da transação. (Com assessoria de imprensa)