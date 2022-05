Telefónica compra empresa especializada em nuvem por € 350 milhões

A Telefónica Tech anunciou a compra da BE-terna, empresa que é uma das principais fornecedoras de soluções em nuvem da Microsoft na Europa. O valor do negócio foi de € 350 milhões.

A aquisição foi de 100% do grupo BE-Terna e de seus ativos na Alemanha, Áustria, Suíça, região do Adriático e países nórdicos. As ações foram compradas do fundo alemão Deutsche Private Equity (DPE) e de outros acionistas minoritários.

O fechamento da operação ocorrerá nas próximas semanas, quando ocorrer a autorização da autoridade de concorrência na Alemanha.

Segundo a Telefónica Tech, com a compra da empresa seu objetivo é se tornar um dos principais fornecedores europeus de soluções Microsoft.

A BE-terna é um dos cinco principais parceiros de Cloud Microsoft Dynamics na Europa. Mas também trabalha com nuvem e aplicações em nuvem das empresas Infor, UI Path e Qlik, atendendo a diferentes setores.

Crescimento

A Telefónica Tech, braço do grupo voltado a nuvem e tecnologias digitais, teve receita de € 1 bilhão de euros em 2021, com um crescimento ano a ano de 33,6%.

No ano passado, a Telefónica Tech integrou a Acens, comprou a Altostratus e incorporou a Geprom. Também consolidou a Telefónica Tech UK&I por meio das aquisições da Cancom UK&I por € 398 milhões e, recentemente, do Grupo Incremental, este também ligado à Microsoft.

A BE-terna reforça as capacidades digitais das operações de M&A da Telefónica Tech realizadas até o momento.

