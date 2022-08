Telefônica compra a integradora Vita IT

Negócio amplia a presença da Telefônica no mercado de serviços e consultoria de TI, enquanto a Vita IT passa a ter alcance mais amplo. Cade aprovou a transação sem restrições.

A Telefônica Infraestrutura e Segurança, braço do grupo Telefônica de consultoria no mercado de tecnologia da informação, comprou a integradora especializada Vita IT. O valor do negócio não foi revelado.

A Superintendência-Geral do Cade aprovou a transação sem restrições na última semana. A aquisição amplia a participação da Telefônica nos segmentos de revenda de hardware para data centers, para redes, equipamentos de segurança e PBX.

O negócio foi defendido por ambas as empresas no Cade em função das sinergias geradas. De um lado, representa uma oportunidade de aceleração dos planos da Telefônica de se capacitar em serviços profissionais e gerenciados, além de potencializar a capacidade de criar negócios de serviços e revenda de hardware e software.

Para a Vita IT, a venda representa uma oportunidade para integrar um grupo econômico capaz de propiciar aumento da oferta de produtos e serviços, mas também dar acesso a uma quantidade maior de clientes atendidos.

Conforme estudo da Associação Brasileira de Software (Abes) o mercado de serviços de TI movimentou em 2021 R$ 10,58 bilhões. Nem Vita IT, nem Telefônica, possuíam sequer 10% de market share, apurou o Cade.

Mercado de ao menos R$ 10 bi

“Em todos os cenários analisados, a participação conjunta das Requerentes ficaria abaixo de 20% (filtro a partir do qual se presume posição dominante e, assim, possibilidade de exercício de poder de mercado)”, justifica o superintendente-geral, Alexandre Barreto de Souza.

Indo além dos serviços, e acrescentando à conta a revenda de hardware e software pelas empresas, a participação de mercado também é inferior ao mínimo que o Cade determina como necessária alguma intervenção. “Dessa forma, a Operação não gera preocupações concorrenciais em relação a uma potencial integração vertical entre as atividades das Requerentes”, diz Barreto.

Por fim, ele conclui: “considerando que as estimativas de market share conjunto das Requerentes em todos os mercados horizontalmente sobrepostos situam-se abaixo de 20%, conclui-se que a Operação não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial”, determinando a aprovação sem restrições.

A Vita IT é uma empresa especializada em fornecer consultoria de tecnologia, oferecer a melhoria de processos internos e a criação de ferramentas para aumento de eficiência e diminuição de custos. Após a implementação dos projetos, a empresa fornece serviços de gestão e manutenção, atividades também prestadas pelo Grupo Telefônica.

