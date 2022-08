Telefônica Brasil vai distribuir R$ 255 milhões aos acionistas

A Telefônica Brasil avisou ao mercado nesta sexta-feira, 19, que vai distribuir R$ 255 milhões, já descontado o imposto de renda na fonte, aos acionistas. A distribuição é referente a juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2022.

O montante foi proposto pela diretoria e deliberado em reunião do conselho de administração do grupo hoje. O valor por ação será de R$ 0,15267232509 (já descontados 15% de imposto de renda).

Serão remunerados os acionistas que tiverem papeis da Telefônica Brasil no dia 31 de agosto próximo. O pagamento será feito “até 31 de julho de 2023, devendo a data ser definida pela Diretoria da Companhia”, informa.

Os juros serão “imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2022, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada em 2023”.

O pagamento se somará aos R$ 408 milhões em juros sobre capital aprovados para distribuição aos acionistas pelo conselho da empresa em 14 de junho. Naquele caso, o pagamento, que também será feito em 2023, reflete a posição acionária em 30 de junho.

A Telefônica Brasil está com um programa de valorização de suas ações, efetuando a recompra de papeis no mercado. No último balanço financeiro da companhia, divulgado no final de julho, a empresa comemora ter alcançado taxa anual de Retorno Total ao Acionista (TSR) de 21%.

A empresa vai pagar aos sócios R$ 3,1 bilhões em dividendos e juros (valores brutos) apenas em função dos resultados do primeiro semestre de 2022 e pela recompra de R$ 300 milhões ações livres no mercado. O lucro líquido reportado pela companhia na primeira metade deste ano foi de R$ 1,49 bilhão.

Neste ano, a empresa já pagou R$ 2,7 bilhões em dividendos e juros aos acionistas, valores referentes ao exercício de 2021. Em 18 de outubro vai pagar mais R$ 3,5 bilhões àqueles que tinha ações do grupo no ano passado.

