Telefônica Brasil firma contrato e cria joint venture de educação com a Ânima

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Telefônica e Ânima ainda precisa do aval do Cade para iniciar a operação comercial da nova empresa

A Telefônica Brasil informou ao mercado na noite de ontem, 8, que assinou o contrato para criação de uma joint venture com a empresa Ânima Brasil. A joint venture, dedicada ao mercado de educação, vai oferecer cursos online.

As empresas já haviam informado em outubro passado o início das negociações. O projeto prevê a criação de uma plataforma digital de cursos livres de capacitação. O objetivo é promover a educação continuada e melhorar a empregabilidade dos estudantes.

PUBLICIDADE

Ao menos quatro áreas do mercado profissional já estão confirmadas como alvo dos cursos: Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo.

“Ao associar o know-how da Ânima Educação em fornecer cursos na modalidade digital à capacidade de distribuição em escala da Telefônica Brasil, a joint-venture ofertará aos seus clientes trilhas personalizadas, com conteúdo atual e aderente à demanda do mercado de trabalho contemporâneo, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da condição de vida dos seus estudantes”, diz a Telefônica, em comunicado.

Embora o contrato esteja assinado, a nova empresa entrará em operação apenas após o aval do Comitê Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. O órgão vai dizer se a formação da joint venture obedece aos critérios concorrenciais brasileiros.

A iniciativa não é inédita, vale ressaltar. A Vivo já tem parcerias para ofertar serviços digitais distintos de telefonia ou banda larga em outros setores. Tem, por exemplo, produto bancário, pelo qual oferece empréstimo e vende seguros (Vivo Money e Vivo Pay). Tem ainda o projeto Vida V, na área de saúde, o marketplace Shopping Vivo (em parceria com Microsoft 365 e Dotz), além do Vivo Guru (em parceria com a CDF, de manutenção de equipamentos).

O grupo Ânima é dono das instituições de ensino superior Anhembi Morumbi, São Judas, Unisul, entre outras. Também detém as marcas HSM, BSP, Le Cordon Bleu e Singularity no Brasil. Tem 320 mil estudantes matriculados em suas instituições de ensino.

A Telefônica, por sua vez, é a maior operadora de telecomunicações do país em número de clientes, com 97 milhões de assinantes de serviços de telefonia móvel, fixa, banda larga fixa e TV paga.

PUBLICIDADE