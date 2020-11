Telefônica Brasil conclui conversão de ações preferenciais em ordinárias

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A partir de hoje, ações ordinárias são as únicas comercializadas na B3

A Telefônica Brasil anunciou hoje, 23, a conclusão do processo de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias. Com a medida, a partir de hoje, as ações da Telefônica Brasil serão negociadas na B3 exclusivamente sob o ticker VIVT3.

O CFO da Telefônica Brasil, David Melcon, destaca que “a unificação das classes de ações reforça o nosso compromisso com elevados padrões de Governança Corporativa, garantindo mais direitos e proteção aos acionistas ao estender o direito de voto, entre outros benefícios, aumentando a atração de novos investidores e a liquidez das ações”.

Os ADRs – American Depositary Receipts – da Telefônica Brasil continuam sendo negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) sob o ticker VIV, mas a partir de hoje serão lastreados em ações ordinárias. (Com assessoria de imprensa)