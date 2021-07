Telefônica Brasil conclui a venda da Fibrasil

A Telefônica Brasil informou no final desta sexta-feira, 2, que está concluída a transação de venda do controle da Fibrasil, seu braço de infraestrutura de acesso óptico fora do estado de São Paulo. O Cade aprovou a operação em abril, e a Anatel, em junho.

A transação foi anunciada em 2 de março, pela qual o fundo canadense CDPQ aceitou pagar R$ 1,8 bilhão (incluindo pagamentos para a Vivo e contribuições para a FiBrasil) em troca de uma participação de 50% na FiBrasil. Além disso, a operadora brasileira vendeu também 25% das ações da nova empresa de infraestrutura para Telefónica Infra, que pertence ao grupo espanhol Telefónica, dono da Telefônica Brasil.

O valor exato pago pela Telefónica Infra não foi divulgado. As empresas afirmam, no entanto, que as condições econômicas foram equivalentes – o que permite supor uma valoração de cerca de R$ 900 milhões pela fatia de 25%. A Telefônica Vivo ficou com 25% das ações da Fibrasil.

A transação resulta em um impacto positivo antes de impostos no fluxo de caixa da Vivo, que recebeu R$225 milhões. A operadora receberá ainda R$1,5 bilhão, em termos nominais, nos próximos anos, condicionados ao cumprimento de metas definidas entre as partes.

O grupo CDPQ realizará aportes na FiBrasil de cerca de R$750 milhões, sendo R$205 milhões no fechamento da Transação. Estes aportes, somados ao potencial endividamento a ser levantado pela FiBrasil, financiarão integralmente o plano de negócios da nova empresa.

A Fibrasil

A nova empresa do mercado brasileiro já nasce gigante. A FiBrasil começa sua operação com, aproximadamente, 1,6 milhão de casas passadas em FTTH. Seu plano de negócios visa atingir cerca de 5,5 milhões de lares em 4 anos, com foco em cidades médias fora do estado de São Paulo.

A Vivo será o cliente âncora. Usando os serviços da Fibrasil, a operadora tem por objetivo ampliar sua cobertura dos atuais 16,3 milhões de casas passadas com tecnologia FTTH para 24 milhões ao final de 2024.