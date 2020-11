Telefónica Brasil alcança 6ª posição em sustentabilidade no ranking Alas 20

A operadora obteve o melhor desempenho entre as 10 empresas do ranking no quesito de Direitos Humanos.

A operadora Telefónica Brasil, dona da Vivo, foi considerada a 6ª empresa líder em sustentabilidade do país pelo ranking da Alas 20, instituição que que analisa a atuação ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) das companhias. A classificação é organizada pela GovernArt , empresa de relações públicas, em parceria com a Vigeo Eires, provedor internacional de pesquisa ESG. O primeiro lugar em sustentabilidade coube ao Banco Santander.

Nessa categoria, o Alas 20 leva em consideração os critérios: práticas e resultados em relação aos recursos humanos; respeito aos Direitos Humanos; proteção do meio ambiente; compromisso com a comunidade; comportamento no mercado; e governo corporativo.

A operadora obteve o melhor desempenho entre as 10 empresas do ranking no quesito de Direitos Humanos. A empresa possui, por exemplo, a Fundação Telefônica, que participou no apoio de 60 mil famílias na pandemia. A Telefónica conseguiu chegar a uma pontuação dita avançada, acima de 60 pontos, juntamente com outras cinco empresa. Enquanto, a média das pontuações gerais nesse critério foi de 58,2.

O ranking é formulado em duas etapas. A primeira seleção ocorreu em junho, por meio de votação online com executivos e especialistas em finanças, sustentabilidades, relação com investidores, entre outros, provenientes de 15 países da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. Nessa etapa, foram contabilizados 3,2 mil votos. Na segunda etapa, foi anunciada a classificação das empresas selecionadas, considerando as informações públicas das companhias.

No restante dos rankings do Alas 20, que avaliavam o governo corporativo, relação com investidores, nenhuma das operadoras alcançou uma das 10 posições. A avaliação completa do Alas 20 pode ser visualizada aqui. (Com assessoria de imprensa)