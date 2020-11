Grupo Telefónica avalia venda da rede de cabos submarinos por € 2 bi

Executivos do grupo espanhol, dono da Vivo no Brasil, iniciaram conversas com diferentes fundos

A Telefônica deu início a conversas com investidores internacionais para a venda de sua rede de cabos submarinos, reportou o jornal espanhol Expansión com base em fontes não identificadas. A empresa espera conseguir pelos ativos € 2,37 bilhões ou 10x do valor do EBITIDA da unidade. A unidade de cabos faz parte da Telxius, a principal unidade infraestrutura de telecomunicações da Telefónica.

Há dois anos, a companhia sediada em Madrid vendeu 9,99% das ações da Telxius para a Pontegadea, holding do fundador da Zara, por € 378,8 milhões. A empresa já havia vendido em 2017 40% das ações da Telxius por um valor de €1,275 bilhão ao fundo KKR. Tanto nos anos anteriores quanto no de 2020, o objetivo da empresa com a transferência de ativos é a mitigação de sua dívida.

O COO da Telefônica, Angel Vila, relatou em evento para divulgação de resultados do terceiro trimestre que a Telxius renegociou seu contrato com as subsidiárias da companhia. Com isso, o prazo dos contratos se estendeu para mais cinco anos em troca de um corte substancial nos preços fixos. De acordo com o executivo, a visibilidade a longo prazo irá permitir que a Telxius analise todas as possiblidades para sua unidade de cabos submarinos. (Com agência internacional)