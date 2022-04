Telefônica avalia tornar neutra sua rede de fibra em SP ao fim da concessão

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Segundo Alex Jucius, CMO da Fibrasil, operadora não acrescentou a rede de fibra no estado por conta da insegurança da reversibilidade aos olhos dos investidores

Quando criou a Fibrasil, a Telefônica Vivo analisou a possibilidade de transferir à empresa de rede neutra toda sua infraestrutura de fibra óptica, inclusive em São Paulo. Mas os executivos chegaram à conclusão de que haveria insegurança jurídica em razão da concessão de telefonia fixa da tele no estado, carregada de obrigações, o que poderia afugentar investidores. Assim, decidiram criar a Fibrasil com toda a rede óptica, exceto a paulista.

Conforme o CMO da Fibrasil, Alex Jucius, o movimento foi estratégico, e o acréscimo da rede óptica de São Paulo à rede neutra não está descartado. O plano pode ser retomado ao fim das concessões (2025), ou antes, a depender de como será a migração das concessionárias para o regime privado de exploração comercial.

“A rede de São Paulo não entrou na rede neutra porque no estado a empresa tem o tema da concessão e da reversibilidade dos bens”, falou hoje, 5, Jucius durante o evento Inovatic Sul.

“Os acionistas decidiram não trazer essa discussão para a mesa, ofertar essa rede por isso. Tão logo essa discussão das concessões seja finalizada, pode ser uma oportunidade de negócio para trazer aos ISPs [a rede em São Paulo]”, acrescentou.

Independente disso, Jucius lembrou que a Fibrasil vai ter 6 milhões de homes passed (casas aptas a assinar o serviço de banda larga em fibra) espalhadas pelo Brasil até o final de 2024. E que muita dessa rede estará em grandes cidades. “Já temos capitais na nossa rede atual, que são o sonho de consumo para os ISPs. Já tem muito mercado para trabalharem”, frisou.

A Telefônica Brasil é concessionária de telefonia fixa – assim como Oi, Algar, Sercomtel – e tem de obedecer aos contratos firmados para a prestação do serviço telefônico em regime público e se comprometer com obrigações de universalização a cada cinco anos. Nos últimos anos, a Anatel iniciou a revisão desses contratos para fazer mudanças no regime de concessão, considerado insustentável pelas empresas.

A revisão da Lei Geral de Telecomunicações, em 2019, abriu a possibilidade para que as concessionárias migrem seus contratos para o regime privado, o que as livra de compromissos e obrigações relacionados à telefonia fixa – um produto em crescente desuso. No momento, a agência aguarda a conclusão dos trabalhos de uma consultoria que vão dizer quanto cada concessionária deverá pagar para mudar de regime. O preço será referência para contrapartidas, como manutenção da planta ou investimentos de banda larga em novas áreas.

