Telefonica anuncia nova unidade para negócios internacionais

Telefónica Global Solutions será a nova unidade e marca que reúne os negócios de atacado, roaming e serviços multinacionais ao redor do mundo como parte do processo de transformação e do novo plano de ação da empresa apresentado no final de 2019.

A Telefónica está unificando a estratégia de negócios internacionais integrando os negócios de atacado, roaming e clientes multinacionais sob uma nova unidade e identidade única: a Telefónica Global Solutions.

A unidade atende a mais de 1.500 clientes globais em 170 países, incluindo 400 operadoras, graças a 400 acordos de roaming e outras alianças estratégicas. São mais de 20.000 instalações em todo o mundo. Os mais de 110 pontos de presença (PoPs) aumentam a capilaridade da rede, transportando uma média de mais de 15.000 milhões de minutos de voz e 130 petabytes de transmissão de dados em roaming anualmente.

A nova unidade, parte do plano de transformação e ação do grupo, integra estes três negócios cujas equipes agora se unem para aumentar suas capacidades, com uma oferta de serviço e soluções globais aos clientes da Telefónica, onde quer que estejam.

“Com a Telefónica Global Solutions não só reforçamos o compromisso que temos com os nossos clientes, acompanhando-os na sua própria transformação, oferecendo-lhes soluções inovadoras e globais em todo o mundo, mas também nos alinhamos ainda mais com a missão do Grupo, colocando pessoas e empresas no centro de tudo ”, diz Julio Beamonte, CEO da Telefónica Global Solutions.