Telefonia móvel cresce 0,4% em agosto para 261 milhões de acessos

Com 0,4% de alta, os acessos da telefonia móvel alcançam 261,3 milhões em agosto. Na comparação anual, o avanço chega a 5,2%, conforme dados divulgados pela Anatel.

PUBLICIDADE

Em agosto, apenas na região Sul foi registrado recuo de acessos móveis, na ordem de 4,6%. O melhor resultado veio da região Sudeste, com alta de 1,8%.

Desse total, 206,4 milhões são na tecnologia 4G e 3,3 milhões em 5G DSS. As tecnologias 3G (27 milhões) e 2G (24,5 milhões) respondem pelas demais linhas ativas. O número de planos com banda larga atinge a 236,1 milhões.

Depois da incorporação da Oi Móvel, a Vivo chega em agosto com 100,2 milhões de clientes, com participação de 38,3% do mercado. A Claro passou a ter 86,1 milhões de contratos ou 33% de market share e a TIM, na terceira colocação, passou a deter 26,4% do mercado, o equivalente a 69 milhões de assinantes.

Entre as prestadoras de pequeno porte, a Algar se destaca com 4,2 milhões de assinantes da telefonia móvel em agosto e 1,6% de market share. Na segunda colocação vem a Surf Telecom, integradora de MVNOs, com 977,1 mil assinantes ou 0,4% do mercado. A Next Level Telecom assume a terceira posição entre as PPPs, com 473,1 mil acessos, correspondestes a 0,2% do mercado. Na quarta colocação, vem a Americanet, com 144,7 mil assinantes ou 0,1% de market share.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE