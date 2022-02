Telefonia fixa tem mais um ano de queda de acessos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Caíram os acessos de telefonia fixa em 2021 – de novo. O ano terminou com 28,7 milhões de ligações, queda de 5,8% em relação a 2020, quando fechou com 30,4 milhões. Os números são do levantamento mais recente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), referente a dezembro.

A queda foi sentida também de um mês para o outro. Dezembro de 2021 registrou 28,7 milhões de acessos, uma redução de 0,7% em relação a novembro, que teve 28,9 milhões.

Do total obtido no último mês do ano, 25,6 milhões de acessos eram das grandes operadoras.

A queda também ocorreu em número de acessos tanto por autorização como por concessão.

Foram 12,03 milhões de ligações por autorização em dezembro de 2021. O mês anterior registrou 12,07 milhões. Em dezembro de 2020, esse número era 12,96 milhões.

O total de ligações por concessão foi de 25,6 milhões em dezembro passado, contra 25,8 milhões no mês anterior. Um ano antes, em dezembro de 2020, foram 28,2 milhões de acessos.

Liderança

Apesar de também ter visto seu número total de acessos (autorização + concessão) diminuir, a Oi continua liderando o mercado de telefonia fixa. Tinha 8,6 milhões de clientes em dezembro, queda de 1% em relação a novembro, quando registrou 8,7 milhões.

A Oi teve queda de 8,3% em relação ao ano anterior, quando fechou 2020 com 9,4 milhões de acessos.

A Vivo, segunda no ranking, teve queda maior em dezembro: 1,4%. Registrou 7,47 milhões de ligações, menos que as 7,57 milhões do mês anterior.

A operadora foi a que teve a maior queda geral de um ano para o outro: 16,3%. Em dezembro de 2020, conseguiu 8,9 milhões de ligações.

A Claro também teve queda, mas bem menor. O total de 8.686.277 ligações de dezembro de 2021 foi 0,4% menor que o obtido em novembro, 8.721.923. A redução anual também foi menor que a da Vivo: 3,4%. Em dezembro de 2020, a operadora registrou 8.994.548 acessos.

Outra que caiu foi a Sercomtel. Teve 188.276 ligações em dezembro passado, e havia conseguido 190.581 um mês antes.

Apenas a Algar mostrou um aumento no número de acessos, ainda que tímido. De 1.314.764 ligações em novembro de 2021, passou para 1.318.885 no mês seguinte, um acréscimo de 0,3%.

Na marca anual, conseguiu 1,8% a mais de ligações. Em dezembro de 2020, somou 1.295.879.

Tecnologia

A fibra se destaca cada vez mais. Foram 2.751.930 milhões de acessos por fibra em dezembro de 2021, contra 2.737.139 em novembro. Um acréscimo pequeno, mas para o único meio que mostrou aumento.

O cabo coaxial ainda domina, mas em queda acentuada. Foram 4,85 milhões de operações com esse meio de acesso em dezembro de 2021, após registro de 4,89 milhões em novembro. Em janeiro de 2021, eram 5,45 milhões.

O mesmo acontece com o cabo metálico. Eram 356.731 ligações em novembro de 2021, em dezembro caíram para 354.543. Em janeiro, eram 380 mil.

