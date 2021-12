Telefonia fixa tem 200 mil menos acessos em outubro

No mês de outubro de 2021, a Anatel registrou 200 mil acessos por telefonia fixa a menos do que em setembro do mesmo ano. Foram 29,2 milhões de acessos contra 29,4 milhões do mês anterior. Os dados integram relatório disponível no portal do órgão regulador.

O levantamento é mensal e feito a partir de dados apresentados fornecidos pelas prestadoras do serviço. A Anatel avisa que não estão incluídos os acessos referentes aos telefones de uso público (orelhões).

O estudo observa também a densidade (número de acessos dividido por 100 domicílios), que em outubro foi de 41,4. Em setembro, a densidade foi de 41,7.

Por tipo de outorga, os acessos foram feitos 50,1% em concessionárias e 49,9% em prestadoras autorizadas. Em setembro, a relação era, respectivamente, 50,3% e 49,7%. Ou seja, concessionárias tiveram cerca de 58 mil acessos a menos em outubro.

Ranking das operadoras

No market share da telefonia fixa, Oi e Claro quase empatam. A primeira reduziu sua participação de 30,3% para 30,2%. A outra manteve em 29,9%. Isso significa que a Oi teve cerca de 30 mil acessos a menos que no mês anterior.

A Vivo, na terceira posição, mostrou crescimento de participação de 26,3% para 26,4%, ou aproximadamente 30 mil acessos a mais.

Entre as empresas com pequena participação, a Algar Telecom passou de 4,5% para 4,4%, e a Tim, de 2,8% para 2,7%.

Em relação ao meio de acesso, o cenário é o mesmo dos últimos cinco meses. Cabo metálico, fibra, cabo coaxial e rádio estão à frente, nesta ordem, com pequenas variações no gráfico evolutivo de um mês para o outro.

A diferença mais sensível é percebida em um espaço de tempo maior. O acesso por cabo metálico caiu de 15 milhões, no início de 2021, para 13,2 milhões, em outubro.

O nordeste foi a única região que teve aumento de acessos por telefonia fixa, de 2.302.601, em setembro, para 2.318.099. A maior queda, de 1,3%, foi no sul: de 5.234.546 para 5.169.036 acessos.

Em novembro de 2021, levantamento mostrou que a maioria das empresas do segmento perdeu clientes.

