Telecom Italia volta a crescer após três anos de queda nas receitas

A Telecom Italia, dona da TIM Brasil, divulgou hoje, 28, os resultados do segundo trimestre. A empresa retomou o crescimento, depois de três anos seguidos de perda de receitas. No segundo trimestre, houve uma alta de 1% do faturamento, que ficou em € 3,81 bilhões.

A TIM Brasil foi o destaque do resultado. Embora responsável por um percentual menor nas receitas totais do grupo, a receita de serviços da unidade local cresceu 8,7%, enquanto a TIM Italia encolheu 4%. O EBITDA da brasileira subiu 4,9%, enquanto o da contraparte italiana caiu 9,5%. A empresa apresentou lucro líquido de € 79 milhões.

O grupo aposta no conteúdo para manter a expansão. Neste trimestre, fechou acordo grandes com a OTT DAZN e com a empresa de mídia Mediaset para a transmissão do campeonato italiano de futebol e da Copa dos Campeões da Europa. As transmissões acontecerão dentro do serviço TIM Vision.

Segundo a empresa, a oferta futebolística vai acelerar a conversão de clientes que hoje usam TV por satélite para uma combinação de ultra banda larga fixa com streaming.