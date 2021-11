Telecom Italia tem novo parceiro na FiberCop europeia

A FiberCop, companhia de infraestrutura da TIM na Itália, recebeu investimento do operador de banda larga Connectivia. Com isso, a companhia passa a fazer parte do projeto de co-investimento para expansão da fibra pela Itália com o objetivo de digitalizar o país.

Até a assinatura do contrato com a Connectivia, os controladores da FiberCop eram TIM, que detém 58% dos ativos, KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%). O acordo prevê que a entrante deverá utilizar fibra de rede de acesso secundário para conectar seis municípios incluídos no projeto.

A participação da Connectivia no negócio segue o de outros operadores importantes, como Fastweb e iLiad, grupo francês de telecom. O objetivo é que a FiberCop consiga oferecer cobertura em 75% das áreas com pouca ou nenhuma conectividade do país até 2025.

A TIM publicou a oferta do modelo de co-investimento para a FiberCop em janeiro deste ano. O negócio tem como base o compartilhamento de risco a longo prazo. Outros investidores poderão se juntar ao projeto após 2021 mediante o pagamento de uma taxa por terem se submetido a menos risco. (Com assessoria de imprensa)

