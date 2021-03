Telecom Itália adere à rede de sustentabilidade da Nasdaq

A Telecom Itália, controladora da TIM Brasil, anunciou hoje, 2, que se juntou a rede de sustentabilidade da Nasdaq (NSBN), plataforma de financiamento sustentável que reúne investidores, emissores, bancos de investimento e organizações especializadas. Dessa forma, a empresa espera fortalecer suas relações com potenciais investidores internacionais e com aqueles que dão especial relevância ao ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

A logomarca da operadora chegou a ser projetada no prédio da Nasdaq na Time Square como forma de celebrar a inciativa. A rede de sustentabilidade da Nasdaq fornece informações financeiras e dados a respeito dos objetivos de desenvolvimento sustentável dos membros da plataforma.

Recentemente, a Telecom Itália publicou sua Estrutura de Financiamento de Sustentabilidade e, em janeiro, a empresa divulgou seu primeiro Título de Sustentabilidade. Valendo € 1 bilhão, o Título compromete a Telecom Itália a financiar projetos que tenham impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. No Brasil, a TIM faz parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da bolsa de valores brasileira. (Com assessoria de imprensa)