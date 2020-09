Telecom deve perder R$ 434 milhões da receita neste ano, prevê BTG

Estimativas do banco dão conta que ao final de 2021 as operadoras ainda não terão recuperado toda a receita perdida neste ano em função da pandemia de covid-19

As operadoras de telecomunicações brasileiras listadas na bolsa devem perder receita neste ano. Relatório publicado pelo banco BTG indica que as receitas de 2020 ficarão R$ 434 milhões abaixo das registradas em 2019. Para 2021, há perspectiva de retomada, com expansão das receitas em R$ 367 milhões. Ainda assim, o número do ano que vem será inferior em R$ 67 milhões se comparado a 2019, quando não houve pandemia de Covid-19.

O setor de telecom, apesar de ter algum encolhimento, não será que terá pior desempenho relacionado à crise. Outras áreas, como a bancária, financeira e aérea vão encolher muito mais em 2020. Os bancos, por exemplo, devem perder R$ 24,9 bilhões das receitas. Já as aéreas, R$ 4,9 bilhões.

As operadoras só não se saem melhor do que empresas de infraestrutura, software e saúde. As companhias de infraestrutura devem faturar R$ 283 milhões a mais neste ano. As desenvolvedoras de software terão aumento de R$ 57 milhões nas receitas em 2020, e de R$ 176 milhões em 2021. Enquanto as de saúde terão retração de R$ 96 milhões.

O banco trabalha com perspectiva de queda do PIB em 5% neste ano, e crescimento de 3%, conforme a última projeção, de agosto. Os dados são revistos a cada três meses. O relatório é assinado pelos analistas Osni Carfi e Carlos Sequeira.