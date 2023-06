Telebrasil Innovation vai premiar agritechs

Cinco soluções tecnológicas inovadoras para impulsionar a produtividade no campo e ajudar pequenos e grandes produtores na fruticultura, na pecuária e na agricultura familiar são as grandes vencedoras do Prêmio AgroInova 2023 e serão apresentadas durante o Painel Telebrasil Innovation. O principal encontro de conectividade e inovação do Brasil será no dia 14 de junho, no WTC Events Center, em São Paulo.

Os projetos premiados e que serão apresentados a grandes empresas e autoridades do setor de tecnologia durante o evento são iniciativas de estudantes de institutos federais de educação. A premiação é resultado de uma parceria da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (ConTIC) com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional (Conif) e conta apoio operacional da Telebrasil.

Para o presidente executivo da Telebrasil e da ConTIC, Marcos Ferrari, a premiação de projetos que se dedicam a melhorar a produtividade e a economia do país se alinha com o que se espera com as discussões do encontro. “O Painel Telebrasil Innovation foi criado para discutir e fomentar inovações que usem a conectividade como alavanca para o aumento da produtividade. O agronegócio brasileiro é uma referência mundial e somos entusiastas do desenvolvimento de novas tecnologias para esse setor”.

Conheça os projetos premiados:

1º lugar: Armadilha tecnológica – TechTrap – o projeto é uma solução baseada em IOT que visa auxiliar os fruticultores no monitoramento e controle da mosca-das-frutas. A solução é composta por um modelo de utilidade que possibilita a automatização de armadilhas de insetos, tornando-a um dispositivo inteligente, ou seja, com o uso de inteligência artificial ela é capaz de identificar os insetos presentes. A partir disso, realiza a emissão de alertas de infestação e, também, cria mapas de infestação.

Veja mais detalhes do projeto no link (https://youtu.be/_z3s8VRlHpw)

2º lugar: Sim.ECC – é uma proposta de um Software Inteligente para Monitorar o Escore de Condição Corporal em vacas leiteiras. Por meio do uso de câmeras, o sistema é capaz de capturar imagens do rebanho de modo autônomo e periódico. As imagens são enviadas para um algoritmo de inteligência artificial, treinado para reconhecer os animais e classificar o escore dos mesmos. Por fim, as informações geradas são disponibilizadas ao produtor rural em um aplicativo mobile.

Veja mais detalhes do projeto no link (https://www.youtube.com/watch?v=3-R5SdeVsss)

3º lugar: Sigma – é um projeto do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco baseado em três pilares fundamentais: no primeiro ele Incorpora Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Manufatura Aditiva e Computação em Nuvem na irrigação de precisão, promovendo a gestão eficiente da água e incentivando o aumento da produção e eficiência agrícola. No segundo pilar, ele estabelece conexão entre os agricultores através de redes comunitárias, viabilizando o acesso à Internet em áreas rurais. E o terceiro pilar é a implementação de um aplicativo para precificação e comercialização dos produtos agrícolas produzidos, estimulando a economia local.

Veja mais detalhes do projeto no link (https://www.canva.com/design/DAFeiZOPiE8/6XoT_nxzodUSp-CO5oOUZA/view)

4º lugar: ForestCloud – é o poder da inteligência artificial aplicada a imagens de satélite para a proteção da floresta em tempo integral. O projeto permite a detecção rápida e de alta precisão de distúrbios fisiológicos em plantios florestais com o uso de imagens de satélite. A solução permite uma tomada de decisão com maior rapidez e precisão, diminuindo as perdas na produção e reduzindo do uso de defensivos químicos. É um projeto do Instituto Federal do Mato Grosso.

5º lugar: Ceasa Tok– a plataforma de monitoramento de preços em tempo real, desenvolvida por estudantes do Instituto Federal do Ceará – Campus Tianguá, é um aplicativo de análise de preços. Ele coleta automaticamente os dados do site oficial do governo referente às Ceasas, permitindo o planejamento de custos e projeções de vendas. Além disso, o CeasaTok possui um sistema de gestão integrado e um marketplace, fortalecendo a marca e ajudando no suporte para uma produção segura e sustentável.

Veja mais detalhes do projeto no link (https://www.youtube.com/watch?v=xkdYwLB0R2Y).

Todos os projetos serão premiados durante o Painel Telebrasil Innovation, que contará, em sua programação, com a presença de autoridades como o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do presidente da Anatel, Carlos Baigorri, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, além de CEOs das principais empresas de telecomunicação e inovação do país e de lideranças empresariais e do terceiro setor.

As inscrições para o encontro, que são gratuitas para funcionários públicos, estudantes e docentes, podem ser feitas no www.paineltelebrasil.org.br. No site também é possível acessar toda a programação, que também terá transmissão on-line.