Telebras vai contratar mais empregados, mesmo sem orçamento próprio.

O fortalecimento da Telebras, empresa de telecomunicações estatal, continua firme no governo Bolsonaro, apesar de a ala econômica, liderada pelo Ministro Paulo Guedes, ter incluído a empresa na lista das “privatizáveis”. Nessa segunda-feira, dia 08, a Telebras publicou ato no Diário Oficial da União informando ao mercado que já escolheu a instituição que ficará responsável pela formulação das provas e organização do concurso público: o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Promoção de Eventos). A instituição foi contratada sem licitação.

O comunicado da estatal não informa o número de vagas a serem oferecidas nem os salários, mas afirma que o Cebraspe irá organizar o concurso para “provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o quadro de pessoal da Telebras”.

Desde 2019 a estatal foi enquadrada pelo Ministério da Economia como “estatal dependente” e em 2020 deixou de fazer parte do orçamento de investimento (OI) e do programa de dispêndios globais (PDG), ficando sem autonomia e sem recursos próprios.

Rede Privativa

O ministro das Comunicações Fábio Farias chegou a afirmar que a rede privativa do governo, a ser construída pelas grandes operadoras que comprarem as frequências do 5G, no leilão da Anatel, seria gerida pela Telebras, o que provocou grande mal-estar no mercado e até mesmo questionamentos jurídicos, pois não se sabe como empresas privadas vão construir uma rede de governo a ser gerida por uma estatal.

Depois do curto-circuito, Farias sinalizou que essa rede poderia ser gerida por empresas privadas. Mas para que isso ocorra, terá que ser alterado o decreto 9612/2018, publicado por Michel Temer, que repassava para a Telebras a função de gerir a rede privativa de governo.

As vagas

Embora o comunicado da estatal não informe, ainda, o número de vagas e os salários para os contratados, sabe-se que o último concurso realizado pela estatal, em 2015, tem o seu prazo de validade expirado. Naquele ano, foram abertas 41 vagas para os níveis médios e superiores. Os salários do quadro efetivo da Telebras variam de R$ 3.873,00 a R$ 15.242,00,