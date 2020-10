Telebras instala nova antena do Programa WiFi na Praça em Breves, no Pará

Em evento do Governo Federal e do Ministério das Comunicações, nesta sexta-feira, 9, a Telebras instalará mais uma antena do programa WiFi na Praça na Comunidade Corcovado, a 30 minutos de barco da cidade de Breves, na Ilha de Marajó (PA).

A iniciativa é parte do Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC). Por meio do programa, a Telebras já fornece 12.725 pontos de conectividade em banda larga em todo o território nacional.

O evento terá presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro das comunicações, Fabio Faria. Há previsão de que Bolsonaro faça uma live a partir do Navio Auxiliar Pará, da Marinha do Brasil, utilizando a Solução Transportável da Telebras que fornecerá conectividade em banda larga para a comitiva do Governo.

A antena do programa WiFi na Praça em Breves será o 2º ponto de ativação do projeto, que permite o acesso gratuito e ilimitado à internet em comunidades desassistidas de conexão, com velocidade de 10 Mbps. Ambas as implantações são provas de conceito, pela qual a estatal quer estudar a viabilidade de exploração desse tipo de conectividade. Os custos integram o Gesac, diz.

Uma vez concluídos os estudos, o Minicom deverá definir pacotes e preços a serem pagos para a estatal e a Viasat manterem o WiFi na Praça.

A Ilha de Marajó tem outros 94 pontos de conexão nos 12 municípios ali presentes, sendo 84 Escolas, cinco Unidades de Saúde, dois Pontos de Fronteira, uma Faculdade e uma Biblioteca. Destes, 34 pontos são no município de Breves.

As antenas se conectam ao Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), único satélite brasileiro que alcança 100% do território nacional com a tecnologia da banda Ka de alta velocidade, operacionalizado pela Telebras em parceria com a Viasat.

A Telebras também instalou uma antena para acesso à internet via SGDC na agência da Caixa Econômica em Breves. O link satelital visa apoiar e melhorar os serviços da agência para a comunidade local.