Telebras e FBB definem a ativação de 500 pontos do programa WiFi Brasil

A Telebras e a Fundação Banco do Brasil já definiram as bases do contrato para implementação dos 500 pontos do programa Wi-Fi Brasil, conforme Acordo de Cooperação Técnica assinado dia 14 de setembro entre a FBB e o Ministério das Comunicações. Está prevista a ativação de 50 destes pontos ainda em 2021 e os 450 restantes no primeiro trimestre de 2022.

A intenção da FBB é destinar esses pontos para prover instituições de ensino com acesso à internet gratuito e de alta qualidade, por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), para disseminar conteúdo educacional aos alunos que estiverem em aulas presenciais e para aqueles que ainda se encontram no método online. Fora do horário escolar, segundo a presidente da Fundação, Eveline Susin, a rede sem fio será disponibilizada para uso pelas comunidades do entorno das escolas.

Eveline também destaca que o programa Wi-Fi Brasil, em conjunto com o Programa Educação para o Futuro, da Fundação BB, ao mesmo tempo em que proporcionará a inclusão digital de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ofertará capacitação para o desenvolvimento das competências dos profissionais da educação.(Com assessoria de imprensa)