Telebras convoca assembleia de acionistas para aumentar capital

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A proposta, que será apreciada dia 29 de julho, prevê o aumento do capital no montante de R$ 367.159.185,59

O Conselho de Administração da Telebras aprovou, nesta sexta-feira, 24, a convocação da Assembleia-Geral de Acionistas para o dia 29 de julho, com a finalidade de apreciar proposta para aumentar o capital da companhia. O aumento previsto é de R$ 367.159.185,59, por meio da emissão de 18.518.328 ações ordinárias (ON), ao preço de emissão de R$ 19,8268.

Os acionistas terão direito de subscrever 27,28718132% de sua participação em ações ordinárias da Companhia, conforme posição acionária no encerramento do pregão do dia 3 de agosto deste ano. Este direito poderá ser exercido entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro de 2022.

PUBLICIDADE

Em abril, o governo publicou decreto autorizando o aumento do capital de Telabras por meio da incorporação de adiantamentos transferidos pela União, correspondentes aos investimentos realizados e à aplicação em inversão financeira, consonantes com os Programas de Dispêndios Globais (PDG) para 2018 e 2019, no montante de R$ 352,2 milhões.

A estatal também vai incorporar saldo residual de capitalizações anteriores, no montante de R$ 14,3 milhões e saldos de adiantamentos para futuro aumento de capital da União não utilizados em processos de incorporação ao capital social passados, haja vista o exercício do direito de preferência por parte de acionistas minoritários, no montante de R$ 580 mil. E ainda somará valores referentes à atualização dos recursos listados acima.

A Telebras foi classificada com Empresa Estatal Dependente a partir do exercício de 2020.

PUBLICIDADE