Telebras conecta polícias no interior do Amazonas

A Telebras ativou hoje, 26, dois pontos de acesso à internet banda larga no município de Amaturá, que possui pouco mais de 11.700 habitantes e fica a mais de mil quilômetros de Manaus. Um dos pontos foi instalado no 1º Pelotão do 8º Batalhão da Polícia Militar e outro ponto passou a conectar a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da Polícia Civil do local.

O acesso instalado faz parte do programa Wi-Fi Brasil (antigo Gesac), que disponibiliza banda larga através do link com o satélite SGDC-1, da estatal, a pedido do Ministério da Justiça. Amaturá já possuía conectividade à internet pelo programa em seis escolas públicas, três unidades indígenas e em dois postos de saúde.

A estatal também implantou nesta segunda-feira um acesso à internet na 52ª DIP da Polícia Civil no município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros da capital amazonense. A cidade possui cerca de 46.300 habitantes. Com esse atendimento, o município já conta com uma cobertura de 55 pontos instalados pelo programa WiFi Brasil, sendo a maioria deles em unidades indígenas (18), postos de fronteira (12), escolas públicas (09) e unidades de saúde (05).

Na última sexta-feira, 23, o programa levou uma conexão de internet à sede do 2º Pelotão da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) no município de Tapauá. (Com assessoria de imprensa)