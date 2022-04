Telebras abre licitação para troca de roteadores de rede

[Atualizada]* A Telebras vai contratar, por meio de pregão eletrônico, empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de materiais de instalação, serviços de desinstalação, serviços de instalação e serviços de transporte de equipamentos do backbone da estatal para atendimento das demandas relacionadas à readequação da infraestrutura de estações. A abertura das propostas está marcada para o dia 3 de maio. A estimativa de preço é sigilosa.

A estatal corrigiu o que estava publicado antes, de que a licitação seria para implantação da rede privativa. Segundo a assessoria da Telebras, a compra visa atualizar os roteadores da rede.

Empresas de pequeno porte terão prioridade. Poderão participar da licitação da Telebras empresas ou associações constituídas sob forma de consórcio, que deverão apresentar o compromisso por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, subscrito pelos consorciados, discriminando e determinando a empresa líder, que será responsável pelo cumprimento das obrigações das consorciadas.

A empresa contratada fornecerá serviços de instalação, desinstalação e transporte de switches Datacom que possibilitem a migração e a desmobilização de equipamentos. Na migração está previsto o transporte para o novo local e instalação física do equipamento e de seus respectivos serviços de rede. A desmobilização compreende a desativação do equipamento e transporte para o Centro de Manutenção mais próximo.

Para a estatal, agilidade e simplicidade proporcionada pelo pregão, possibilita que a contratação seja ajustada à

necessidade de cada projeto. Esta flexibilidade é imprescindível uma vez que ajustes finais são necessários após a

realização de medidas de campo. O edital da licitação pode ser consultado aqui.

[A primeira versão deste texto informava erroneamente que a licitação estava relacionada à criação da rede privativa do governo federal, prevista no edital do leilão 5G. No entanto, a licitação hoje divulgada não tem relação com a prevista no edital 5G, que deve ser conduzida pela EAF, entidade que vai operacionalizar as iniciativas de política pública previstas no edital do leilão 5G]

