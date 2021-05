Telebras abre consulta pública para compra de solução de armazenamento

A Telebras abriu consulta pública o Termo de Referência para aquisição de solução de armazenamento Storage All Flash e Switches, para composição de infraestrutura de rede SAN. Segundo a estatal, a compra é necessária para substituição ao atual equipamento EMC VMax 10K, adquirido em 2015 e que terá seu período de suporte encerrado pelo fabricante nos próximos 18 meses. A aquisição de Rede SAN também se justifica pela necessidade de atualização da infraestrutura, em consonância com os novos requisitos técnicos do armazenamento All Flash.

As contribuições, sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico gti@telebras.com.br, até 28 de maio de 2021. Os e-mails enviados serão respondidos pela equipe da Gerência de Tecnologia da Informação e, posteriormente, consolidados em Nota Técnica a ser divulgada para acesso público.

Veja aqui a íntegra do termo de referência.