Telebras abre consulta para contratar call center

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Telebras colocou, nesta quinta-feira, 2, em consulta pública o Termo de Referência e seus anexos para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Call Center. A proposta envolve planejamento, implantação, desenvolvimento, gestão e operação do Contact Center, com adoção de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando a solução de ominicanalidade, destinados ao atendimento dos clientes da estatal.

A contratação deverá compreender os serviços de Atendimento Receptivo Humano Telefônico, Receptivo Eletrônico (URA), Ativo (Humano, SMS – Short Messege Service), Atendimento Multicanal (e-mail/portal de clientes/formulário eletrônico, Aplicativos Móveis, Mensageria Instantânea, Chatbot, VoiceBot, WhatsApp, Telegram) bem como criação e atendimento nas principais redes sociais abertas, abrangendo todos os recursos necessários à execução e manutenção dos serviços.

PUBLICIDADE

A prestação do serviço deverá estar alinhada aos objetivos estratégicos da Telebras e em conformidade aos Acordos de Níveis de Serviço – SLA estabelecidos. Também deverá contar com sistemas, dentro das práticas modernas de Workflow, propiciando: o gerenciamento da força de trabalho; gerenciamento das chamadas; gravação de tela e voz e geração de relatórios quantitativos e qualitativos customizados e detalhados.

Caberá a empresa contratada prover a infraestrutura, instalações físicas, recursos humanos, disponibilização e sustentação dos sistemas de gestão integrada de atendimento, adequações ambientais, engenharia de telecomunicações (equipamentos da plataforma de comunicação de voz e integração CTI – Computer Telephony Integration), equipamentos, aplicativos (hardware e software), mobiliário, recursos humanos e demais recursos necessários à prestação dos serviços, conforme condições e exigências a serem detalhadas no Termo de Referência do processo licitatório.

As contribuições, sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico consultapublicaGOC@telebras.com.br, de 02 a 23 de junho de 2022. O Termo de Referência poderá ser consultado e obtido no sítio da Telebras – www.telebras.com.br no Menu -> Acesso a Informação >Licitações e Contratos> Audiências/Consultas Pública.

PUBLICIDADE