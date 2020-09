Tele.Síntese e agência Uhaau firmam parceria estratégica

A agência Uhaau, com sede em Belo Horizonte e especializada no mercado de telecomunicações, alia-se ao Tele.Síntese para ampliar o alcance das informações produzidas e fortalecer as marcas dos eventos e produtos da editora.

O portal Tele.Síntese e a agência Uhaau acabam de firmar parceria estratégica para ampliar o alcance das informações e dos eventos e produtos da Momento Editorial. A partir de agora a Uhaau, agência especializada no mercado de telecomunicações com quatro anos de trajetória, será a responsável por cuidar e incrementar o posicionamento do portal de notícias e de seus eventos nas redes sociais.

Com mais de 500 mil usuários únicos em seu site e com uma relação de quase 30 mil leitores em sua news letter ( 55% são CEO, CTOS e CMOs) o Tele.Síntese, com o trabalho da Uhaau, vai disseminar de maneira mais orgânica as informações apuradas junto as suas fontes, as análises e reportagens produzidas por sua equipe para fortalecer seu posicionamento nas mídias sociais.

Os eventos setoriais promovidos pelo portal também passam a ter um tratamento mais adequado para as redes sociais, incrementados sob a batuta da equipe da Uhaau, grande conhecedora de todas as técnicas de comunicação e marketing social.

“Temos 4 anos de trajetória, mas nossa história começou bem antes disso quando eu prestava consultoria para algumas empresas do segmento de telecom. Desde então observei a necessidade de concentrar, num único lugar, toda mão de obra que o mercado de ISP precisava. Mas, agregando estratégia, acompanhamento, ideias criativas e diferenciadas. Além, é óbvio, da pontualidade nos prazos, da transparência e proximidade humana”, afirma Camila Nogueira, a Head da agência.

Ela ressalta que o time da agência é formado pelos melhores profissionais do mercado. “Pessoas extraordinárias, altamente capacitadas e que, juntas, assumem a responsabilidade de despertar o UAU a cada trabalho entregue aos nossos clientes. Nosso objetivo é fazer a diferença por onde passamos. Afinal, ninguém se sobressai sendo comum, não é mesmo?”, completa.