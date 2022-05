Telcomp elege novo Conselho de Administração

A TelComp realizou votação que elegeu novos membros para seu Conselho de Administração. Os nove integrantes ficarão no biênio 2022-2024. A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas – Telcomp – terá cinco CEOs em seu conselho.

Tomas Fuchs, presidente reconduzido para o conselho e CEO da Datora, ressalta que, mesmo com as dificuldades trazidas pela pandemia nos dois últimos anos, o conselho conseguiu realizar um ótimo trabalho.

PUBLICIDADE

Fuchs explica que as eleições da associação têm sempre o foco na pluralidade e na representatividade marcada pela presença de associadas de diversos segmentos (B2B, B2C, Atacadistas, Operadores Fixos e Móveis, empresas nacionais e multinacionais) e das diversas regiões do país, como forma de ampliar o olhar e as estratégias para os mais diversos temas e interesses do setor, o que reforça um dos principais compromissos da TelComp, que é a atuação nacional. Entre os objetivos para o próximo biênio, Fuchs também destaca que a associação deverá trabalhar ainda mais para intensificar sua atuação junto aos órgãos Legislativo e Executivo.

Confira os nove membros eleitos ao Conselho de Administração da TelComp para o biênio 2022-2024:

Adriano Câmara Marques – Conselho de Administração da Wirelink

André Machado Fonseca – Head Latam da QMC

Carlos Eduardo Sedeh – CEO da Mega Telecom

Cleber Ajuz – Presidente do Grupo Telecall

Fabiano Ferreira – CEO da Vero Internet

Marcos Siqueira – COO da Ascenty

Renato Paschoareli – Vice-Presidente da Algar

Rui Gomes – CEO da Um Telecom

Tomas Fuchs – Fundador e CEO da Datora

Além dos nove membros do Conselho de Administração, foram eleitos Antônio Rana (Lumen) e Marcelo Agopyan (Flexus) para o conselho fiscal.

PUBLICIDADE